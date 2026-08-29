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Büyükçekmece’de havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

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#Büyükçekmece#Servis Otobüsü Kazası#Havalimanı Personeli
Büyükçekmece’de havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:33

Büyükçekmece, D-100 Karayolu’nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Büyükçekmece’de havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Büyükçekmece#Servis Otobüsü Kazası#Havalimanı Personeli

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