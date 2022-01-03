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Büyükçekmece'de genç kıza kâbusu yaşattı: İğrenç taciz

#Ege Özel#Taciz#Bıçak

Büyükçekmece'de spor salonundan çıktıktan sonra evine giden Ege Özel (25), bıçaklı kişinin tacizine uğradı. Özel, başından geçenleri anlatırken, mahalle sakinleri olayın benzerinin 4'üncü kez yaşandığını söyledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 29 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ege Özel antrenman yaptığı spor salonundan akşam saatlerinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip ederek arkasından yaklaştı. Saldırgan yakaladığı genç kızı, bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı. Yaşadıklarının şokunu atlatan genç kız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti.

Büyükçekmecede genç kıza kâbusu yaşattı: İğrenç taciz


"ELİNDE DE BIÇAK VARDI"

Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.

Büyükçekmecede genç kıza kâbusu yaşattı: İğrenç taciz

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"4'ÜNCÜ OLAY"

Aynı bölgede yaşanan 4'üncü olayın olduğunu söyleyen Oğuzhan Kırış, "Burada yaşanan 4'üncü olay. Artık kız arkadaşlarımız buradan rahat yürüyemiyor, o hale geldi. 4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Ege Özel#Taciz#Bıçak

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