Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
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Büyükçekmece'de feci olay! Görgü tanıklarının anlattıkları dehşete düşürdü
İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Görgü tanıkları tarafından kadının düşerken alevler içinde olduğu iddia edildi.
Olay Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü.
Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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