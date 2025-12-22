×
Büyükçekmece'de feci kazada 2 can kaybı

#Büyükçekmece#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
Büyükçekmecede feci kazada 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 13:12

İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Aracın yoldan çıkarak hurdaya döndüğü kazada sürücü Taner Uludağ (47) ve yolcu koltuğunda bulunan Mahmut Duran'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsileri tamamlanan Uludağ ve Duran'ın cenazeleri Kırklareli'nde toprağa verilecek.

Kaza Cumartesi gece saatlerinde Ulus mevki Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü Taner Uludağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 HR 670 plakalı otomobille bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi.

SABAH FARK EDİLDİ

Kaza Pazar günü saat 11.00 sıralarında yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ ve Duran'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alınan Uludağ ve Duran'ın cenazeleri memleketleri Kırklareli'nde öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (DHA)

