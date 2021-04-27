Büyükçekmece'de feci kaza: Bir yaralı... Cipe çarptı, korku yaşayan oğlunu böyle kurtardı

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elçin Er idaresindeki 34 DYZ 986 plakalı cipe, Servet E. kontrolündeki 34 CIS 580 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan cip, bir oto yıkamacının duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu aracında sıkışan cipin kadın sürücüsü yaralandı.

Otomobilin sürücüsü Server E. ise kazadan yara almadan kurtulan ve büyük korku yaşayan oğlunu araçtan hemen çıkardı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı araçtan kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin cipe vurduktan sonra duvara çarpıp devrildiği ve Servet E.'nin çocuğunu araçtan çıkardığı anlar yansıdı.

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