Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de eşine tokat attı! Çevredekiler dehşeti yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Polis#Şiddet
Büyükçekmecede eşine tokat attı Çevredekiler dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 09:19

Büyükçekmece'de eşine tokat attığı iddia edilen kişiye çevredekiler tekme tokat saldırırken, bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü 10 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karı koca arasında tartışma başladı. Tartışama sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı. Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı.

Bu sırada kocasını darbedilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Büyükçekmecede eşine tokat attı Çevredekiler dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Bizde buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.

Haberin Devamı

ESENYURT'TA ÇOCUKLU KADINA BÖYLE TOKAT ATTI

Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı. Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmecede eşine tokat attı Çevredekiler dehşeti yaşattı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota