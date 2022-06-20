Büyükçekmece'de engelli komşuya asansör engeli

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Kumburgaz Yenimahalle’de yazlıkçıların ikamet ettiği bölgede Güven Yıldız, yeni satın aldığı 7 katlı binanın en üst katındaki evini için binanın dışından asansör yaptırdı. Mayıs ayı itibariyle yazlıklarına geri dönen diğer bina sakinleri binanın girişine dışarıdan yapılan asansörü görünce duruma tepki gösterdi. Binanın giriş katında oturan ve sadece yaz aylarında Almanya’dan tatil için buraya gelen engelli Müjdat Acıman ise yapılan asansörün engelli rampasını kapattığından dolayı evine giremeyerek mağdur oldu. Bina sakinleri yapılan asansörün kaçak olduğunu belediye tarafından 4 defa mühürlendiğini, encümen kararı ile yakılması kararı alındığını fakat hala yıkılmadığını belirtti. Ayrıca vatandaşlar asansörün yıkılma tehlikesinden de korktuklarını ifade etti.

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"ALMANYA'DAN DÖRT SENEDE BİR GELDİ EVİNE GİRECEKTİ GİREMEDİ"



Bina sakini Hüseyin Sönmez asansör yüzünden engelli komşularını birlik olup evine soktuklarını belirterek, "Kimseyi düşünmüyor o sadece 'Ben yapacağım, annem için yaptım' diyor. Kışın sadece iki kişi yaşıyor burada. 8 ve 7 numaralı daireler kışın yaşıyor. Bir geldik ki bu yapılmış. Mahalle halkı çok duyarlı Allah razı olsun. Hemen telefon ettiler şikâyette bulundular. Gelip burada imza topladılar. Yan bina da biz de rahatsızız" ifadelerini kullandı.



Yeğeninin eve giremediğini belirten Niket Acıman “Engelli yeğenim 45 yaşında, eve giremedi. Perişan oldular. Biz yoktuk o zaman yaptılar. Yeğenim perişan oldu, Almanya'dan dört senede bir geldi evine girecekti giremedi" diye konuştu.



Mahalle sakini Levan Özgerçek, "Rampadan çocuk giriyordu. Bu dairenin rampa için belediyeden izni var. Polis çağırdık, önce yasalarla hareket etmemiz lazım. Artık hangi çağda yaşıyoruz? Polis diyor ki; 'şurayı aç da engelli geçsin'. Adam; 'anahtar yanımda yok' diyor. Çocuğu biz buradan çıkardık iki üç sefer. Şimdi asansör yüzünden içeri giremediğinden evini kapattı gitti" dedi.

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"EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR"



Mahalle sakini Tolga Durdabak asansörün yapılmasından şikayetçi olduklarını belirterek, "Hiçbir izin olmadan yapıldı. Ben de inşaat mühendisi olarak baktığım zaman bu bina 45 yıllık bir bina olduğu söyleniyor. Yapım aşamalarından hiç kimsenin bir bilgisi olmadığı da konuşuluyor. Bununla birlikte zaten deprem bölgesi Kumburgaz fay hattından ısrarla konuşuluyor. Bu asansörün taşıyıcılarını iki tane çelik dübelle binanın en sağlam olmayan balkon çıkmalarına doğru saplanmış şekilde olduğunu gördük. Bununla birlikte bir rüzgarla asansörün demirlerinin sallandığını, ses olarak çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Giriş kattaki komşumuz yaklaşık 15 senden beri tanırız engelli bir abimiz var. Belediyeden izin alarak şurada görmüş olduğunuz rampayı yaptırdı ve daireye giriş çıkışına akülü sandalyesi ile yapıyordu. Mayıs gibi kendileri de geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştılar ve belediyeye müracaatta bulundular. Çünkü onlar bu rampayı yapmak için belediyeden izin almışlardı. Kendileri normalde Almanya'da ama onlar da yazlıkçı olduğu için, mayıs ayında buraya gelip eylül sonuna kadar burada kalıyorlardı. Fakat geldiklerinde giremeyince yardımcı olduk. Bir şekilde merdivenlerden çıkardık. İkinci gün aynı sıkıntıyı yaşayınca 'biz burada yaşayamayız artık' deyip, evlerini terk etmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.