Ä°stanbul ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ilÃ§emizdeki bir adreste dÃ¼zenlenen eÄŸlence partisine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiÄŸi tespit edilen ÅŸÃ¼pheli M.S ve M.E.Ã‡, partide DJ'lik yapan ÅŸÃ¼pheli T.A ve partiye katÄ±lanlardan Y.Ãœ, E.K. (Åž), C.D, Ã–.A.Y, Ã–.Ã–, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu Ä°.Y isimli ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±slar hakkÄ±nda 'BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klara Ä°liÅŸkin Tedbirlere AykÄ±rÄ± Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayÄ±lÄ± Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu uyarÄ±nca adli ve idari iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

AÃ§Ä±klamada, "Partinin dÃ¼zenlendiÄŸi BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§emiz, BahÃ§elievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina ZabÄ±ta gÃ¶revlilerince mÃ¼hÃ¼rlenerek faaliyetten men edilmiÅŸ, diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n tespitine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir." ifadelerine yer verildi.



GÃ–ZALTINA ALINANLARIN AVUKATINDAN AÃ‡IKLAMA



GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan M. E. Ã‡'nin AvukatÄ± Abdullah Burak AkÃ§a, "Bir villada bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kendi arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir eÄŸlencenin sosyal medyaya yansÄ±masÄ± sonucu toplumumuzda bÃ¼yÃ¼k tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±r. BazÄ± ÅŸahÄ±slar emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde ifadeleri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 10 tanesi ifadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼vekkilim M. E.Ã‡'nin dosya kapsamÄ±nda iÅŸlemleri devam etmektedir. Ortada bir kabahat sÃ¶z konusudur. Sosyal medyada isnat edildiÄŸi gibi bir suÃ§ sÃ¶z konusu deÄŸildir. Â Sosyal medyadan dolayÄ± amacÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir ticari amaÃ§ sÃ¶z konusu deÄŸildir. Olay ÅŸahÄ±slarÄ±n kendi arasÄ±ndaki eÄŸlenceden meydana gelmiÅŸtir. MÃ¼vekkilim oraya sonradan gitmiÅŸtir. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± ÅŸeklinde bir eÄŸlencedir. Oraya katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 100 ÅŸahÄ±s vardÄ±r" dedi.Â

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bazÄ±larÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmek Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.



