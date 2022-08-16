Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de düğün konvoyunda drift: Ehliyetine el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Drift#Düğün#Konvoy
Büyükçekmecede düğün konvoyunda drift: Ehliyetine el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:01

Büyükçekmece'de, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

Trafiği durdurup damadın etrafında drift yaptılarİstanbul Büyükçekmece’de trafik magandaları, düğün konvoyu ile yolu kapatıp damadın etrafında “drift” yaptı. Yaşanan o anları ise şahıslar yine kendileri kaydedip sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video içinTrafiği durdurup damadın etrafında drift yaptılar

Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. 

Büyükçekmecede düğün konvoyunda drift: Ehliyetine el konuldu

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Drift#Düğün#Konvoy

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi