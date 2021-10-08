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Büyükçekmece'de doktorun öldüğü kaza kamerada

#Büyükçekmece#Trafik Kazası#Doktor

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı.

 

Büyükçekmecede doktorun öldüğü kaza kamerada

Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Büyükçekmecede doktorun öldüğü kaza kamerada

KAZA ANI KAMYONUN KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza ise hafriyat kamyonunun kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere Eskitütüncü'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

Büyükçekmecede doktorun öldüğü kaza kamerada

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#Büyükçekmece#Trafik Kazası#Doktor