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Olay, dÃ¼n GÃ¼zelce Mahallesi'ndeki marinada yaÅŸandÄ±. HÄ±zÄ± saatte 130 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na sÄ±rasÄ±nda denizden dev dalgalar yÃ¼kseldi. Dev dalgalar nedeniyle demir atmÄ±ÅŸ tekneler ve yatlar beÅŸik gibi sallandÄ±. Dev dalgalarÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± park halindeki bir otomobil de denize uÃ§tu.

AraÃ§ta kimsenin bulunmamasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼. FÄ±rtÄ±na sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan korku ve panik anlarÄ± bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle denize uÃ§an aracÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve panik anlarÄ± yer aldÄ±.

BEYLÄ°KDÃœZÃœ'NDE LODOSUN UÃ‡URDUÄžU SUNTALAR BÄ°R KÄ°ÅžÄ°YE Ã‡ARPTI

BeylikdÃ¼zÃ¼'nde ÅŸiddetli esen rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sÄ±rada otoparkta bekleyen bir kiÅŸiye Ã§arptÄ±. O anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Olay, geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin aÃ§Ä±k otoparkÄ±nda yaÅŸandÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan lodosun etkisini gÃ¶sterdiÄŸi anlarda, otoparktaki Ã§atÄ± tadilatÄ± iÃ§in kullanÄ±lan suntalar bir anda havalandÄ±.

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RÃ¼zgarÄ±n uÃ§urduÄŸu suntalar, o sÄ±rada otoparkta bekleyen Ã§atÄ± ustasÄ±na Ã§arpÄ±p, sÃ¼rÃ¼kledi. OlayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar, adamÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸarken, ihbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. YapÄ±lan ilk yardÄ±mÄ±n ardÄ±ndan tedbir amaÃ§lÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lan adamÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. YaÅŸananlar ise sitenin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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â€œYERDEKÄ° SUNTALAR BÄ°R ANDA HAVALANDI"

Sitede yaÅŸanan olayÄ± anlatan Enes Aslan, "Åžiddetli rÃ¼zgar vardÄ±. Yerdeki suntalar bir anda havalandÄ±. Ã‡atÄ± ustasÄ±na Ã§arpÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. YardÄ±mÄ±na buradaki hanÄ±mefendiler koÅŸtu. Durumu iyiydi. Ufak yaralanma yaÅŸadÄ±. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok" dedi.

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FIRTINADA YARDIMA GÄ°TTÄ°, TABELA Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE UÃ‡TU

Esenyurt'ta DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±'nda komÅŸusunun fÄ±rtÄ±nada tabelasÄ±nÄ±n uÃ§tuÄŸunu gÃ¶ren vatandaÅŸ, yardÄ±m etmek istedi. Ä°ki kiÅŸinin tabelayÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸi o anlarda ÅŸiddetli bir rÃ¼zgarÄ±n esmesiyle yardÄ±ma giden vatandaÅŸlardan biri tabela ile birlikte uÃ§tu. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle metrelerce uÃ§an adama ÅŸans eseri hiÃ§bir ÅŸey olmazken, gÃ¼Ã§lÃ¼kle geri dÃ¼kkana girdi. YaÅŸanan o anlar ise Ã§evredeki bir iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Ã‡ALIÅžANLAR Ã–LÃœMDEN SANÄ°YELERLE KURTULDU

Bir baÅŸka gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ise Adile NaÅŸit BulvarÄ±'nda kaydedildi. Ä°ÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle iÅŸi durdurup imalathaneden Ã§Ä±ktÄ±lar. Bu olaydan saniyeler sonra ÅŸiddetli rÃ¼zgara dayanamayan cam cephe Ã§Ã¶kerek iÅŸ yerine girdi. YaÅŸanan olayda yaralanan olmazken, Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¶lÃ¼mden son anda kurtuldu.

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