Büyükçekmece’de denize açılan çift kayboldu: Baba kurtarıldı, anne aranıyor

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Olay, saat 17.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine kurtarma tekneleri ile gelen sahil güvenlik ekipleri, sırt üstü duran baba Mustafa Altunok’u bularak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Altunok’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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“DENİZE GİREN KADIN KAYBOLDU"

Olayın olduğu sırada sörf yapan Ziyver Yüksel, "Sörf ile açılmıştım, rüzgârdan dolayı geri gelmekte zorlandım. Gelen geçen botlardan yardım istiyordum. Gelen botlardan biri, bir kadının kaybolduğunu ve aradıklarını söylediler. Ben onlarla konuşurken birini kurtarmışlar. Sahil güvenliğe de haber verdiler. Sahil güvenliği de açıklarda gördük. Son aldığımız bilgiye göre, bir aileymiş galiba. Denize giren bir kadının kaybolduğunu öğrendik" şeklinde konuştu. Ziyver Yüksel, "Bundan 3-4 yıl önce 2 kişi pedallı botlarla kaybolmuşlardı. Mudanya'da bulunmuşlardı. Bu bakımdan buralarda açılmak riskli" dedi.