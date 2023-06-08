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Büyükçekmece'de dehşete düşüren olay! Eşini bıçaklanmış halde buldu

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#Büyükçekmece#Deprem#İstanbul
Büyükçekmecede dehşete düşüren olay Eşini bıçaklanmış halde buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:51

İstanbul Büyükçekmece'de Mohri Ereshova (32) evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

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Büyükçekmece'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohri Ereshova (32) sitede eşi ve bir akrabası ile birlikte yaşıyordu. Eşi ve akrabası işe gittiklerinde bir süre sonra aradıklarında Ereshova'ya ulaşamadı.

İş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmezken, adam evin penceresinden içeri girdi. Evi aradığında banyoya giren adam gördüğü manzara karşısında büyük bir şoke oldu. Adam karısı Mohri Ereshova boğazından bıçak darbesi almış şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereshova'nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Büyükçekmece#Deprem#İstanbul

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