Büyükçekmece'de dehşete düşüren görüntü! 2 kişiye çarptı, savurdu, durumları ağır

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu, Mimaroba mevkiinde bulunan otobüs durağında yaşandı. Sefer yapan bir otobüs, durağın yaklaşık 3 metre uzağında durdu. Bu sırada sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil, otobüsün sağ tarafından süratle geçerek durakta bekleyen 2 kişiye çarptı.

SAVRULAN 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

"GİRER GİRMEZ 2 KİŞİYE ÇARPTI"

Kazayı gören bir kişi, "Belediye otobüsünün durağa tam yanaşmamasından dolayı arkadan gelen araba da sıkışınca sağına girdi. Girer girmez 2 kişiye çarptı. Yalnız burada belediye otobüsünün hatası, tam durağa yanaşmadı. Nereden baksanız durak ile arasında 3 metre var. Kapılarını açtı, yolcu indirip bindiriyor. Otomobil sürücüsünün de zaten ehliyeti yokmuş" dedi.

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