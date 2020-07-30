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Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE- Ali ABLAY /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de dehşet! Darp edip yola attılar

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Büyükçekmece'de dehşet! Darp edip yola attılar
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İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın, darp edildikten sonra yola atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının başına 15 dikiş atıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü. Vatandaşlar yardıma koşarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 22 yaşındaki S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.G.'nin başına 15 dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu öğrenildi.   Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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