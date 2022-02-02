Büyükçekmece'de Dali maskeli hırsızlar ev sahibine yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Sezonun transferinde son dakika Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbulda...Sezonun transferinde son dakika! Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbul'da...#Transfer
Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyorSon dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyor#Mehmet Muş
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi 56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Yeni araştırma ortaya çıkardı... Uzmanlar uyardı: Çocukluk çağına dikkatYeni araştırma ortaya çıkardı... Uzmanlar uyardı: Çocukluk çağına dikkat! #Aşı Karşıtlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Bakan Soyluya KADES telefonu: Gece 04.30da telefonum çaldı...Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...#KADES
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedimSerdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim#Hande Soral
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de Dali maskeli hırsızlar ev sahibine yakalandı

#İstanbul#Büyükçekmece#Hırsızlık

Büyükçekmece'de, internet platformunda yayınlanan ünlü dizide, soyguncuların kullandığı Dali maskesi takan bir kişi ve yanındaki arkadaşı, girdikleri dairede ev sahibine yakalanınca kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi'nde sitedeki dairede yaşandı. Otomobille gelen 2 kişi, sitenin duvarından atlayarak içeri girdi.

Bir süre sitenin etrafında dolaşarak çevreyi kontrol eden şüphelilerden biri, internet platformunda yayınlanan ünlü dizide, soyguncuların kullandığı Dali maskesini yüzüne takıp, zemin katta bulunan dairenin camını açtı.

Büyükçekmecede Dali maskeli hırsızlar ev sahibine yakalandı

2 hırsız evde bulunan cep telefonu, 6 saat ve cüzdanda bulunan bir miktar parayı aldı. Bu sırada ev sahibi seslere uyanınca 2 hırsız, kaçmaya başladı. Girdikleri duvardan tekrar atlayan hırsızlar, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası ev sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı... 56 kent alarmda: İstanbul için saat verildiMeteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı... 56 kent alarmda: İstanbul için saat verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Büyükçekmece#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci