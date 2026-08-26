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Büyükçekmece’de D-100'de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 aracın çarptığı kadın öldü

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#Dilber Koyuncu#Furkan Aydın#Nahit Akarsu
Büyükçekmece’de D-100de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 aracın çarptığı kadın öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 11:57

Büyükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu (42), peş peşe iki otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Dilber Koyuncu'ya, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın’ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu’ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.

Büyükçekmece’de D-100de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 aracın çarptığı kadın öldü

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Büyükçekmece’de D-100de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 aracın çarptığı kadın öldü

Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Dilber Koyuncu#Furkan Aydın#Nahit Akarsu

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