Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldüİlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...#Spotify
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdiÇernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!#Ukrayna
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
Üvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdimÜvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdim#Spice Girls
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde

#Ceset#Büyükçekmece#Murat Kartal

Büyükçekmece'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor. Polis arazinin etrafını olay yeri şeritleriyle kapatırken farklı noktalarda yeniden kazı çalışmaları başladı.

Haberin Devamı

Pınarbaşı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından salı günü başlatılan kazı çalışmalarının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatıldığı ortaya çıktı. Bir tanığın ifadesinde Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Salı sabah saatlerinde başlayan çalışmalar geceye kadar devam etti.

Büyükçekmecede ceset arama çalışmaları 3. gününde

Helikopter destekli yapılan aramalarda söz konusu bölgede su birikmeye başlayınca aramalara ara verildi. Polis, arama çalışmalarına dün de aralıksız devam etti. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar bugün sabah yeniden başladı. Bölgede polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların alana girmesine izin verilmedi.

Haberin Devamı

Büyükçekmecede ceset arama çalışmaları 3. gününde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceset#Büyükçekmece#Murat Kartal

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan