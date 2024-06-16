Büyükçekmece'de cesedini balıkçılar bulmuştu! Sedef Güler’in katil zanlısı Edirne'de yakalandı

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Büyükçekmece'de Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunması olayına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne'de gözaltına alındı. Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'nin Yunanistan'a sınır köyü Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

7 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

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Sedef Güler'in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.

EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Operasyonda Fırat B. (53) ve Onur Ö. isimli şüpheliler de gözaltına alınmıştı.. Görüntülerde ise aracı süren kişinin 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucudan sabıkalı Yavuz G., yanındaki kişinin de Fırat B. olduğu ortaya çıktı. Olayın gerçekleştirildiği düşünülen evde yapılan aramalarda genç kızın boğularak öldürülmesinde kullanıldığı düşünülen eşarp, kaşkol ve ip incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Fırat B., emniyetteki sorgusunda “Y.G. beni aradı. Eve gittiğimde kız ölmüştü. Nalburdan zincir ve kilit alıp cesedi halıya sardık. Üzerine zincir ile dambıl bağlayıp otomobile taşıdık. Sonra da köprüden attık. Kızı ben öldürmedim’’ dedi. Polisin kiralık evde yaptığı incelemelerde kan izleri de bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Anne ve babası ayrı olan genç kızın, annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenildi. Aile, 4 gündür genç kızdan haber alamadığı için 6 Haziran’da annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sedef Güler’in kız kardeşi ise sosyal medya hesabından ‘4 gündür haber alamıyoruz, kayıp’ diye fotoğraf paylaşmıştı.