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Büyükçekmece’de bulundu! Roma dönemine ait çıktı

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#İSTANBUL#Büyükçekmece#Tarih
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 16:21

BÜYÜKÇEKMECE'de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın temel kazısı sırasında lahit bulundu. Arkeolog ve antropologların incelediği lahdin, Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. İncelemenin ardından lahit İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Bankalar Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın temel kazısı yapıldığı sırada lahde rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı.

Büyükçekmece’de bulundu Roma dönemine ait çıktı

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden 2 arkeolog ve 1 antropolog lahdin bulunduğu inşaatta inceleme yaptı. 3 saat süren incelemede mezar içinde bulunan insan kemikleri dışarı çıkarıldı. Uzman ekip mezarın Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından lahit, vinçle kaldırılarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Büyükçekmece’de bulundu Roma dönemine ait çıktı

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#İSTANBUL#Büyükçekmece#Tarih

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