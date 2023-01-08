Büyükçekmece’de bulundu! Roma dönemine ait çıktı

Haberin Devamı

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Bankalar Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın temel kazısı yapıldığı sırada lahde rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı.



Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden 2 arkeolog ve 1 antropolog lahdin bulunduğu inşaatta inceleme yaptı. 3 saat süren incelemede mezar içinde bulunan insan kemikleri dışarı çıkarıldı. Uzman ekip mezarın Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından lahit, vinçle kaldırılarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberin Devamı