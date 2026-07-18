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Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi; yol trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Devrilme#Beton Tankeri
Büyükçekmecede beton tankeri devrildi; yol trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 10:37

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 07.15 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmecede beton tankeri devrildi; yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan şoföre olay yerinde müdahale etti. Devrilen beton tankerinin yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, kapanan yol nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Beton tankerinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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Büyükçekmecede beton tankeri devrildi; yol trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Devrilme#Beton Tankeri

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