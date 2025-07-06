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Büyükçekmece’de başkan vekili de gözaltına alındı

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#Büyükçekmece#Gözaltı#Yolsuzluk
Büyükçekmece’de başkan vekili de gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İBB ve iştiraklerinden ihale alan kişilerin Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Keleş’in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddia edildi.

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Paraları teslim alan kişilerin ise eski Büyükçekmece Belediye Başkanı tutuklanınca yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Şahin ve şoförü Sonkan Turan gözaltına alındı.

YAKINLARA 4 VİLLA

Suçlamalar arasında eski Başkan Hasan Akgün’ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskân izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, firma sahiplerinin Hasan Akgün’ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 villa verdiğinin tespit edildiği iddiaları da var.

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#Büyükçekmece#Gözaltı#Yolsuzluk

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