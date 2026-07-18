×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletli gençten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Trafik Kazası#Motosiklet
Büyükçekmecede bariyerlere çarpan motosikletli gençten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 08:45

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Samet Kurnaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kurnaz'ın idaresindeki 34 PRU 461 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücü Kurnaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Samet Kurnaz, akşam saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motokuryelik yaptığı öğrenilen Kurnaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözden KaçmasınBeylikdüzünde şüpheli ölümBeylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece#Trafik Kazası#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!