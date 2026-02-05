×
Büyükçekmece'de asansörlü nakliye kamyonu diş polikliniğine girdi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 16:16

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonu, 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Kaza sonrası kamyon şoförü kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü kadın ve oğlunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı.

 

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Büyükçekmecede asansörlü nakliye kamyonu diş polikliniğine girdi

 

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büyükçekmecede asansörlü nakliye kamyonu diş polikliniğine girdi

