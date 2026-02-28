Büyükçekmece'de 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Büyükçekmecede 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 05:03

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir adres takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 225 kilo 650 gram sıvı, 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#Büyükçekmece#Uyuşturucu#Operasyon

