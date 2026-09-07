×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece’de 12 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Yangın#Mimaroba Mahallesi
Büyükçekmece’de 12 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 21:45

Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yangın, saat saat 20.15 sıralarında Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 12 katlı binanın 7'nci katındaki dairenin mutfağından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Yangında binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle 3 kişi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece#Yangın#Mimaroba Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!