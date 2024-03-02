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Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde silah kullanıp sosyal medyadan paylaştılar: 3 gözaltı

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#Silah#İstanbul#Sosyal Medya
Büyükçekmece ve Beylikdüzünde silah kullanıp sosyal medyadan paylaştılar: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 15:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde silah kullanarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kimlik bilgileri tespit edilen ve 2'sinin çocuk olduğu anlaşılan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde silah kullanarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişilere yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen M.A.A.(15) A.A.(16) ve M.İ ilgili "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından yakalama çalışmaları başlatıldı. Seyir halindeki otomobil içerisinde havaya silah iki el ateş eden şahsın A.A.(16) olduğu tespit edildi. A.A. görüntüde kullandığı kuru sıkı tabanca ile Beylikdüzü'nde yakalandı.

Sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan kişinin ise M.A.A.(15) olduğu tespit edildi. Silahların ise M.İ.'ye ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Yakalanan M.A.A., M.İ. ve A.A. gözaltına alındı.

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#Silah#İstanbul#Sosyal Medya

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