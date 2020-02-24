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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu

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Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu
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İstanbul'da Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Güzelce sahilinde sabah köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinde kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

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