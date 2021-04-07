Büyükçekmece Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Büyükçekmece'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarına bir yere posta gönderirken ve alırken ya da online olarak alışveriş yaparken ihtiyaç duyulur. Bu sebeple de bilinmesinde fayda vardır.

Büyükçekmece'nin Posta Kodu Kaçtır?

Büyükçekmece İstanbul'un en büyük ve en kalabalık ilçeleri arasında yer alır. Büyükçekmece'ye ait toplamda 23 adet mahalle ve köy bulunmaktadır. Bu mahalle ve köylerin posta kodları birbirinden farklıdır. Büyükçekmece'nin genel olarak posta kodu 34500 olarak karşımıza çıkar.

Büyükçekmece'de oturuyor olsanız da, oturduğunuz mahallenin posta kodu, Büyükçekmece'nin genel posta kodundan farklı olabilir. Bu sebeple yaşadığınız ya da ikamet ettiğiniz bölgenin posta kodunu bilmeniz önemlidir. Çünkü bu bilgiye her an ihtiyacınız olabilir. Peki, Büyükçekmece'nin mahallelerinin posta kodları nelerdir? Bu bilgileri şu şekilde listeleyebiliriz:

Büyükçekmece'nin Mahallelerinin Posta Kodları

Büyükçekmece: 34500 (19 Mayıs, Alkent 2000, Atatürk, Cumhuriyet, Çakmaklı, Dizdariye, Fatih, Karaağaç ve Pınartepe mahalleleri)

Celaliye (Kamiloba): 34584 (Celaliye ve Kamiloba mahalleleri)

Kumburgaz: 34530 (Bahçelievler, Güzelce, Kumburgaz ve Yeni mahalleleri)

Merkezköy: 34500 (Tepecik mahallesi)

Mimarsinan: 34535 (Batıköy, Mimarsinan ve Muratçeşme mahalleleri)

Tepecik: 34537 (Ahmediye, Hürriyet, Türkoba ve Ulus mahalleleri)

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