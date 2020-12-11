Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü... Artık koyunlar otluyor

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından barajların doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22.15 olarak ölçüldü. Bu rakam, istatistiklere son 10 yılın en düşük su seviyesi olarak geçti. Doluluk oranı 2011 yılı Aralık ayı ortalaması yüzde 53.04 olarak ölçülmüştü. 2018 yılında 62.13 olarak ölçülen doluluk oranı 2019 yılında yüzde 35.58 olarak kayıtlara geçmişti.

3 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 7'NİN ALTINA İNDİ

Barajların su seviyelerindeki hızlı düşüş sürerken, üç barajda doluluk oranı yüzde 7'nin altına düştü. Bu barajlardan Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4.38 olarak ölçülürken su havzası adeta kurudu. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, bu alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Doluluk oranları Papuçdere Barajı'nda yüzde 6.17, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 5.49'a inerken bu su havzalarında da durum aynı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise Darlık oldu. Darlık Barajı'nda doluluk oranı şu anda yüzde 51.61 olarak kayıtlara geçti.



ŞELALE GİBİ DÖKÜLEN SULARDAN ESER KALMADI

Öte yandan Kazandere Barajı'nın dolu olduğu dönemde tahliye kapakları bölümünde çekilen fotoğraflar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Barajın tamamen dolu olduğu dönemde çekilen görüntülerde barajdan tahliye kanalına bir şelale gibi dökülen sular görülüyor. Bugün aynı yerde çekilen görüntüde ise su seviyesinin metlerce aşağıda kaldığı görülüyor.



''HİÇ BU KADAR KURUMAMIŞTI''

Kazandere Barajı'nda koyunlarını otlatan Mehmet Aksoy, "Daha önce böyle değildi. Bu sene komple kurudu. Burada eskiden balıklar vardı. Şimdilik koyunları otlatıyoruz. 50-60 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç bu kadar kurumamıştı. Daha önce bir kez de bir kuraklık oldu ancak o zaman bu kadar kurumamıştı. Artık Allaha yalvaracağız, yağmur kar gelsin diye" dedi.



MELEN VE YEŞİLÇAYDAN 11 AYDA YAKLAŞIK 500 MİLYON METRE KÜP SU GETİRİLDİ

İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan bu yılın ilk 11 ayında 477 bin 745 bin 881 metre küp su İstanbul'un barajlarına aktarıldı. Ancak aktarılan bu su barajlarının doluluk oranlarında yaşanan düşüşü durduramadı.



SUSUZ GÜNLER YAKINDA GİBİ

İstanbul barajlarında şu anda 194 milyon 50 metre küp su kaldı. İstanbul'a günde ortalama 2 milyon 848 bin 354 metre küp su veriliyor. Basit bir hesapla İstanbul'a hiç yağmur yağmaması halinde yaklaşık 68 günlük su kaldığı görülüyor. Ancak barajların diplerinde kalan suyun kullanılamayacağı düşünüldüğünde susuz günler çok yakında gibi gözüküyor.

11 Aralık 2020 itibariyle İstanbul Barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları:

Ömer Barajı yüzde 23.12

Papuçdere Barajı yüzde 6.17

Sazdıdere Barajı yüzde 5.49

Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22

Alibeyköy Barajı yüzde 28.60

Terkoz yüzde 23.10

Kazandere Barajı yüzde 4.38

Elmalı Barajı yüzde 23.89

Darlık Barajı yüzde 51.61

Istrancalar yüzde 26.74