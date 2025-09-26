×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#D-100#Hafriyat Kamyonu
Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi Yol trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 12:40

İstanbul'da Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Kaza sonrası yol, toprak ve kamyon nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Büyükçekmece istikametine ilerleyen 34 DB 3036 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü İsmail Hakkı T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi Yol trafiğe kapatıldı

Kamyon önce bariyerlere çarptı ardından devrilerek yola yan yattı. Sürücü şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail Hakkı T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi Yol trafiğe kapatıldı

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Yola dökülen toprak ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılacak.

Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi Yol trafiğe kapatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece#D-100#Hafriyat Kamyonu

BAKMADAN GEÇME!