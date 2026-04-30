×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Yolsuzluk Soruşturması#Hasan Akgün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 19:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığı ve dava açıldığı bildirildi. Şüpheli Hasan Akgün'le birlikte toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen, 14 eylemin yer aldığı iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan  yapılan açıklamada, şüpheli Hasan Akgün'le birlikte toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen, 14 eylemin yer aldığı iddianamenin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

BAKMADAN GEÇME!