Gündem Haberleri

Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 19:43

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladıkları iddia edilen belediye görevlileriyle birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, üçüncü kişiler üzerinden devir alınan taşınmazların farklı kişilere satıldığının tespit edilmesi üzerine, belediye görevlileri ile birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'İrtikap' suçundan tutuklandı.

