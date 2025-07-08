Son dakika: Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı, sevk yazısının detayları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Soruşturma savcılığınca nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, ''şüpheli Ahmet Şahin'in, Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonda bulunan Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği'' belirtildi.

Yazıda, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun, Fatih Keleş'in baskı ve zorlaması üzerine çalışanı O.K.D. aracılığıyla Ahmet Şahin'e para vermek zorunda kaldığını beyan ettiği kaydedildi. Şahin'in, O.K.D'yi tanımadığını beyan ettiği ancak yapılan HTS analizinde bu kişiyle ortak bazları bulunduğu bildirilen yazıda Şahin ve O.K.D'nin HTS verileri ile plaka tanıma sistemi verilerine göre aynı tarihlerde aynı güzergahta olduklarının anlaşıldığı ifade edildi. Yazıda, O.K.D'nin de ifadesinin alındığı, Şahin'e parayı verdiğini bildirdiği, söylediği tarihler ile veriler arasında bir veya birkaç gün farklılıklar olsa da olayın üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle tam tarihi hatırlayamamasının olağan olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı Haberi görüntüle

Şüpheli Şahin'in ''Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı'' bildirilen yazıda, Şahin'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve "rüşvet almak" suçundan tutuklanması istendi. Yazıda, Şahin'in şoförü olan şüpheli Sonkan Turan'ın ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmemesi ancak söz konusu aracı kendisinden başka kimsenin kullanmadığını beyan etmesinin suçtan kaçmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

24 SAYFALIK İFADE VERDİ

Bu kapsamda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 24 sayfalık ifadede, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.

Babasıyla kurduğu "Sema İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti" isimli firmanın yüzde 45 ortağı olduğunu kaydeden Şahin, bunun haricinde ortağı olduğu firma bulunmadığını savundu.

520 BİN DOLAR ALDI İDDİASI

Şahin'e, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun "25 Temmuz 2024'te banka hesabımdan 520 bin dolar M.G. tarafından çekilmiştir. Çalışanım O.K.D'ye teslim edilen bu para Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Şirket kayıtlarımda paranın Ahmet Şahin'e teslim tarihi 2 Ağustos 2024 olarak gözükmektedir. HTS kayıtlarından O.K.D. ile Ahmet Şahin'in bir araya geldikleri görülecektir. 21 Kasım 2024'te 1 milyon dolar Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde çalışanım O.K.D. tarafından Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Bu para şirket kasasından alınmıştır. Dekontu bulunmamaktadır. Önceki ifademde tarihlerde hata olduğunu görünce şirket kayıtlarımda araştırma yaptım. Paraların çekildiği tarihleri tespit ettim. Yine para teslimini yapan çalışanlarımla görüştüm. Tarihleri netleştirmeye çalıştım. Para teslimleri bankadan çekildiyse aynı gün ya da birkaç gün sonradır. Şirket kasasından alındıysa aynı gün veya birkaç gün içerisindedir." şeklindeki ifadeleri de okundu.

Haberin Devamı

Şüpheli Şahin'e, Nuhoğlu'nun bahsettiği, kendisi tarafından alındığı iddia edilen paraların kim veya kimlere teslim edildiğinin yanı sıra bu kişiyle nasıl bir ticari ilişkisi olduğu da soruldu.

Ali Nuhoğlu'nun ismini kendisiyle ilgili çıkan haberlerden dolayı bildiğini öne süren Şahin, "Kendisini tanımam ve herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Yukarıda benimle ilgili beyan ettiği hususları anladım ancak bunlar asılsızdır. Ben kimseden para almadım. Ben beyanda geçen O.K.D. isimli şahsı da tanımam, kendisiyle daha önce bir araya gelmedim." ifadelerini kullandı.

"ŞANTİYEDE AHMET ŞAHİN'LE BULUŞTUM"

Sorgu sırasında O.K.D'nin savcılıkta verdiği şu ifadeler de okundu:

Haberin Devamı

"Ali Nuhoğlu'nun şoförü olarak görev yapıyorum. Bahse konu Ahmet Şahin'i hayatımda 3 defa gördüm. İlk görüşmemiz, kendisinin Çırpıcı şantiyesine gelerek benimle tanışmak istediği için olmuştur. Bu şahsın numarasını Ali Bey'den aldım. Kendisini 2024 yılı haziran ayı gibi FaceTime isimli uygulama üzerinden arayarak şantiyeye davet ettim ve kendisine şantiyenin konumunu gönderdim. Telefonla görüşmemiz sonrasında Ahmet Şahin şoförüyle şantiyeye geldi. Kendisinin o dönem Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu biliyordum. İlk görüşmemizde kendisiyle herhangi bir para konuşması geçmemiştir. Bu görüşmeden yaklaşık 1 ay sonra 25 Temmuz 2024'te Ali Nuhoğlu'yla beraber Aqua Florya'daki iş yerindeydik. Ali Bey bana ofiste para olduğunu, bu parayı alıp Ahmet Şahin'e teslim etmemi söyledi. Patronum olduğu için kendisine ne kadar para olduğunu veya niçin bu parayı götürdüğümü sormadım. Ali Bey'in yanından ayrılarak, Fikirtepe'deki ofisimizden çanta içerisinde döviz cinsi miktarını bilmediğim parayı alarak Çırpıcı şantiyesinde Ahmet Şahin'le buluştum. Ahmet Şahin buraya şoförüyle gelmişti. Araca yaklaşarak bagajına elimdeki çantayı bıraktım. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Manavgat Belediye Başkanı Kara tutuklandı! Soruşturmadan yeni detaylar ortaya çıktı Haberi görüntüle

O.K.D. ifadesinde, bu görüşmeden 4 ay sonra da Ali Nuhoğlu'nun verdiği paraları Ahmet Şahin'e teslim ettiğini, bunun dışında görüşmediklerini, çalıştığı süre içinde başka kimseye para götürmediğini, kendisine söylenen işi yaptığını, para teslim etmesinin nedenini sormasının uygun olmadığını belirtti.

Şüpheli Şahin, bu ifadeye yönelik, "Benimle ilgili ifade veren O.K.D. isimli şahsı yukarıda söylediğim gibi tanımam ve kendisiyle daha önce bir araya gelmedim. Yukarıda bahsettiği olaylar asılsızdır. Ben kimseden para almadım." beyanında bulundu.

"TESADÜFİ OLARAK DENK GELMİŞ OLABİLİRİZ”

Ahmet Şahin'e, O.K.D. ile 2024'ün haziran, temmuz ve kasım aylarında ortak baz verisi verdiği aktarılarak, bunun nedeni soruldu.

Haberin Devamı

Şüpheli Şahin, O.K.D'yle Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih'te ortak baz verdiğini tablodan gördüğünü, Fatih'te İBB Hizmet Binası, Bakırköy'de ise İBB Ek Hizmet Binası olduğunu anlatarak, "Bunlar haricinde Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde İBB'nin sosyal tesisleri mevcuttur. Günlük yaşantımda buralara sık sık giderim. Benim bu ilçelerde baz vermemden daha doğal bir şey yoktur. Buralara sık sık gittiğim için adı geçen şahısla tesadüfi olarak denk gelmiş olabiliriz." ifadelerini kullandı. Ahmet Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.