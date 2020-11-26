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Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Başsavcıvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Büyükçekmece Başsavcıvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Koronavirüs hastalığına yakalanan 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kısık’ın yarın Eyüp Sultan Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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