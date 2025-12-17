×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme! Kırmızı bülten kararı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece Adliyesi Soygunu#Erdal Timurtaş#Esma Timurtaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 13:06

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan soygunla ilgili Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. 

Haberin Devamı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.  Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Gözden KaçmasınAdli emanetteki 147 milyonluk soygunda yeni detaylar ortaya çıktı Altın ve gümüşleri market arabasıyla çıkarmışAdli emanetteki 147 milyonluk soygunda yeni detaylar ortaya çıktı! Altın ve gümüşleri market arabasıyla çıkarmışHaberi görüntüle

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş, tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının ve şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı görülüyor.

Gözden KaçmasınAltınların fotoğrafları ortaya çıktıAltınların fotoğrafları ortaya çıktıHaberi görüntüle

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAdliyedeki vurgunda anneden çok çarpıcı iddia... Anahtarı sordu, beddua etti | Son konuşmasında bunu söylemişAdliyedeki vurgunda anneden çok çarpıcı iddia... Anahtarı sordu, beddua etti | Son konuşmasında bunu söylemişHaberi görüntüle

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Aralık günü Firari Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K., tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.T., B.Ç., M.S. isimli şahıslar 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kalmış, diğer şüpheliler Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözden KaçmasınYoğun kar yağışı etkili oldu: Ekiplerin çalışması başladı | Hava sıcaklığı eksi 16 dereceyi gördü: Kar kalınlığı 1 metreyi aştıYoğun kar yağışı etkili oldu: Ekiplerin çalışması başladı | Hava sıcaklığı eksi 16 dereceyi gördü: Kar kalınlığı 1 metreyi aştıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece Adliyesi Soygunu#Erdal Timurtaş#Esma Timurtaş

BAKMADAN GEÇME!