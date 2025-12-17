Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme! Kırmızı bülten kararı çıktı

Haberin Devamı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş, tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının ve şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı görülüyor.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Aralık günü Firari Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K., tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.T., B.Ç., M.S. isimli şahıslar 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kalmış, diğer şüpheliler Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakılmıştı.