Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soyguna ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 10:50

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygunu soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş, tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı görülüyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal Demir, "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal ve eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Adli emanet soygunu soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

