×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece Adliyesi#Soygun#Hırsızlık
Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 14:48

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada firari durumdaki Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Gözden KaçmasınAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı Altın ve gümüşü böyle çıkarmışAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı! Altın ve gümüşü böyle çıkarmışHaberi görüntüle

50 KİLOGRAM GÜMÜŞ 25 KİLOGRAM ALTINLA KAÇMIŞTI

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Haberin Devamı

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Gözden KaçmasınAdli emanetteki 147 milyonluk soygunda yeni detaylar ortaya çıktı Altın ve gümüşleri market arabasıyla çıkarmışAdli emanetteki 147 milyonluk soygunda yeni detaylar ortaya çıktı! Altın ve gümüşleri market arabasıyla çıkarmışHaberi görüntüle

EMANET MEMURU TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece Adliyesi#Soygun#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!