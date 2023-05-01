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Büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı

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#Uşak#Trafik Kazası#Uşak Trafik Kazası
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 04:27

Uşak’ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi ve kamyon sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza Uşak - Sivaslı yolu üzerinde hal pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak’tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan B.Ş., kontrolündeki 64 LP 189 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.Ü. idaresindeki 64 ACL 832 plakalı büyük baş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı

İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücü ve 3 diğer yolcuyla birlikte kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.Ş.’nin hayat tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Uşak#Trafik Kazası#Uşak Trafik Kazası

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