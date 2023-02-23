Büyükadalı Miliadis’i ağlatan tesadüf

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Yunan arama kurtarma ekibinin gönüllü tercümanlığını da üstlenen Miliadis, 1999’daki Gölcük depreminde yan yana enkazda canlı aradığı Yunanlı itfaiyecinin bu kez oğlu ile birlikte çalıştı.

Büyükadalı Anastacios Tassos Miliadis’in AFAD’dan aldığı arama-kurtarma sertifikası vardı. Depremi haber alır almaz kendi imkânlarıyla Hatay’a gitti. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan onlarca canı kurtaran Miliadis, Yunanistan’dan gelen arama-kurtarma ekibinin de tercümanlığını yürüttü. Miliadis bu sırada hayatının sürpriziyle karşılaştı. Gölcük’te 1999 yılında meydana gelen depremde de arama kurtarma çalışmaları yürüten Miliadis, oraya gelen Yunan itfaiyeci Milto’nun oğlu Costa ile Hatay’da karşılaştı. Yunan itfaiyeci Costa’nın babasıyla da görüntülü konuşan Miliadis duygu dolu anlar yaşadı.

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AFAD’dan sertifikası olan Miliadis, Hatay’da hem Yunan ekiplere çevirmenlik yapmış hem de arama kurtarma çalışmalarına katılmış.

ORADA HER İŞİ YAPTIM

Deprem bölgesinde yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Anastacios Tassos Miliadis şunları söyledi: “Büyük dedelerim 1860’da Büyükada’ya yerleşmiş. O günden beridir Adalıyız. Asıl mesleğim kurgu operatörlüğü ve tercümanlık. Depremin ilk günü İskenderun’a gittik. Orada 3 gün görev yaptıktan sonra Hatay merkeze gittik. 36 saat enkazda arama kurtarma çalışması yaptık. Hiltiler, çadır kurulması, insanlara yiyecek dağıtımı ve lojistik işlerinde görev yaptım. Enkaz altındaki insanların sesini duyuyorsunuz. Bir yandan metanetli olmaya çalışırken, diğer taraftan hayat kurtarmaya çalışmak çok zor bir durum. İnsanlar en ufak bir canlıya ulaştığımızda sanki kendi yakınlarına ulaşmışız gibi düşünüp sevinçle yanımıza geliyor.

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Miliadis ve Gölcük’te birlikte çalıştığı Yunan itfaiyecinin oğlu Costa.

BU TOPRAKLARIN EVLADIYIM

Arama kurtarma çalışmamız artık bitti. Şu anda depremzede çocukları eğlendirmeye çalışıyorum. Uzun bir süre Antakya’da kalıp elimden gelen yardımları yapacağım. Ben de bu ülkenin topraklarının bir evladıyım. Gayrimüslim bir Rum olarak Türkiye bizim vatan toprağımız olduğu için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Her şeye canla başla çalışmaya devam edeceğim. Adalar Kaymakamlığı ise Kızılay’la koordineli bir şekilde AFAD birimi kuracak. Ben de bundan sonra orada görev yapacağım.”