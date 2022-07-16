Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyükada'da tatilci yoğunluğu

#İstanbul#Büyükada#Bayram Tatili
Büyükadada tatilci yoğunluğu

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler Büyükada'ya akın etti. Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluşurken, Büyükada'da elektrikli araçları kullanmak isteyenler sıraya girdi.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde İstanbul'da kalanlar sıcak havayı fırsat bilerek sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluştu. Büyükadada ise elektrikli araç kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

"İSTANBUL BOŞ AMA ADALAR KALABALIK"

Büyükada'ya gezmeye gelen Ali Muratlar, "Valla çok yoğunluk var ama geneli yabancı olduğu için çok fazla bir şey anlayamadık. Geziyoruz, bayram bitti tatilimiz de bitti gideceğiz evimize. Çok aşırı kalabalık, İstanbul boş ama Adalar kalabalık. Tatil yeri olduğu için kalabalık oluyor" dedi.

Büyükadada tatilci yoğunluğu

"ESNAF İÇİN İYİ OLDU"

Haberin Devamı

Paşa Erturhan ise "Biz alıştık artık bayram tatilini böyle binlerce insanla geçirmeye, çünkü burada yaşıyoruz. Bu durumdan kimi memnun kimi değil. Ama alıştık artık bu kalabalık ve izdihama. Biz de çocuklarla da gezmeye çıktık. Ada insanların kendilerine vakit buldukları zaman gezebilecekleri bir yer. Esnaf para kazandığı için memnun. Burada yaşayanlar pek memnun olmasa da esnaf için iyi oldu diyoruz "diye konuştu.

Büyükadada tatilci yoğunluğu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Büyükada#Bayram Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs