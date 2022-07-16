Büyükada'da tatilci yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde İstanbul'da kalanlar sıcak havayı fırsat bilerek sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluştu. Büyükadada ise elektrikli araç kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

"İSTANBUL BOŞ AMA ADALAR KALABALIK"

Büyükada'ya gezmeye gelen Ali Muratlar, "Valla çok yoğunluk var ama geneli yabancı olduğu için çok fazla bir şey anlayamadık. Geziyoruz, bayram bitti tatilimiz de bitti gideceğiz evimize. Çok aşırı kalabalık, İstanbul boş ama Adalar kalabalık. Tatil yeri olduğu için kalabalık oluyor" dedi.

"ESNAF İÇİN İYİ OLDU"

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Paşa Erturhan ise "Biz alıştık artık bayram tatilini böyle binlerce insanla geçirmeye, çünkü burada yaşıyoruz. Bu durumdan kimi memnun kimi değil. Ama alıştık artık bu kalabalık ve izdihama. Biz de çocuklarla da gezmeye çıktık. Ada insanların kendilerine vakit buldukları zaman gezebilecekleri bir yer. Esnaf para kazandığı için memnun. Burada yaşayanlar pek memnun olmasa da esnaf için iyi oldu diyoruz "diye konuştu.