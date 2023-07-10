Büyükada’da İBB otel açtı

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Büyükada merkezine 10 dakika mesafede olan otel, 58 odası, 800 metre uzunluğundaki plajı, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonu ve spa merkeziyle 14 Temmuz itibarıyla İstanbulluların hizmetinde olacak. 25 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesis 12 ay İstanbullulara hizmet verecek.

Açılış töreninde Ekrem İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve eşi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül eşlik etti. Ekrem İmamoğlu törendeki konuşmasında, “Gerçekten bizim dönemimizde turizme verdiğimiz ilgi alaka ve turizmde ortaya koyduğumuz atılım ve turizmin tüm paydaşlarıyla iş birliği yapma planlarımız karşılığını verdi ve vermeye devam edecek. Amacımız İstanbul’da turistlerin kaldığı gece sayısını çok yukarılara taşımak. Bir turistin bıraktığı kişi başı geliri çok yukarılara taşımak” dedi.