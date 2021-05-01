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Esma MURAT- Buğra BENLİOĞLU -Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Büyükada'da endişelendiren görüntü! Tamamen sardı... Kokudan durulmuyor

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Marmara Denizi'nde sık sık görülen deniz salyası Büyükada'yı sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Büyükada sakinleri sahile hava almaya bile gidemediklerini söyledi.

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  • Büyükadada deniz salyası alarmı
  • Büyükadada deniz salyası alarmı
  • Büyükadada deniz salyası alarmı
  • Büyükadada deniz salyası alarmı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.

Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, "Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi. 

Büyükadada endişelendiren görüntü Tamamen sardı... Kokudan durulmuyor

"KOKUDAN DURAMIYORUM" 

Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de "Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor" diye konuştu. 

Büyükadada endişelendiren görüntü Tamamen sardı... Kokudan durulmuyor

"FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI" 

Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, "Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı. 

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