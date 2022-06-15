Büyükada'da çaldıkları tarihi üzüm teknesini bahçeye bıraktılar

Haberin Devamı

Büyükada'nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Viranbağ bölgesinde, bağcılık kültürünün son eserlerinden olan üzüm teknesi hırsızlar tarafından çalındı. Mustafa Nuri Devres Vakfı'na ait yaklaşık 1 ton ağırlığında, 1 metre 80 santim boyutundaki üzüm teknesinin yerinde olmadığı 2 hafta sonra fark edildi. Tarihi eser niteliğindeki üzüm teknesinin çalındığı yetkililere bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da duyuruldu. Üzüm teknesi günlerce arandıktan sonra, Adalar Belediyesi ekipleri tarafından Nizam Mahallesi'nde bir bahçede bulundu. Üzüm teknesi bahçeden taşınarak, koruma altına aldı. Tarihi eserin yeniden Viranbağ'daki Mustafa Nuri Devres Villası'na taşınmasına karar verildi.

"VİRANBAĞ'DAKİ YAĞMANIN SON ÖRNEĞİ"

Tarihçi Murat Devres, hırsızlık olayının Viranbağ'da son 40 yıldır süregelen yağmalama sürecinin son örneği olduğunu belirterek, "En kısa zamanda bu alanın koruma altına alınarak, restore edilmesini ümit ediyoruz" dedi. Devres, Adalar Müzesi'nde Viranbağ'ın önemi ve üzüm teknesinin değeri hakkında konferans verdiğini, yaklaşık 30 kişilik bir ekiple de yerinde inceleme yaptıklarını ifade etti. Konferanstan 2 hafta sonra üzüm teknesinin kaybolduğunu söyleyen Devres, "Çok üzüldük. Buradan neler alındı neler. Biz buraya her geldiğimizde çöp topluyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Viranbağ'ın büyükbabası Toğrul Devres'in babası, İzmir Baro Başkanı Avukat Mustafa Nuri Devres'in emaneti olduğunu belirten Tarihçi Devres, "Yahya Kemal Beyatlı, burayı şiirle ölümsüzleştirmiş. Bu alan Abdulhamit Han dönemindeki haritalarda 'Büyükbağ' olarak geçiyor. Buradaki gazino binasının tarihi en az 100 yılı aşkın" diye konuştu.

"ÖNEMSENDİĞİNİ ANLAYINCA GERİ GETİRDİLER"

Üzüm teknesinin kaybolduğunu ilk fark eden Yüksek Mimar Korhan Gümüş ise "Geçtiğimiz pazar buraya misafirlerimle geldim. Misafirlerime, 'Size çok güzel bir şey göstereceğim. İnanamayacağınız bir şey. Burada bir üzüm teknesi var' dedim. Geldim ve herkese, 'Bakın üzüm teknesi burada duruyor' dedim. Bir baktım yok, gitmiş. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlar yaptım. Viranbağ'a adını veren üzüm teknesinin kaybolduğunu duyurdum. Sonra Nizam Mahallesi'nde bir bahçeye taşındığını söylediler. Böyle şeyler çok oluyor. Götüren kişinin üzüm teknesi olduğunu bilmediğini tahmin ediyorum. Çünkü önemsendiğini duyunca buraya geri getirmeyi düşünmüş. Bir hata yaptığını anlamış" dedi.

Haberin Devamı

"ÜZÜM TEKNESİ KORUMAYA ALINACAK"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise, "Adalar'da bu tür şeyler çok oluyor. Çok kısa sürede sivil toplumun uyarısıyla harekete geçtik, eser bulundu. Şu an koruma altında. Bir plaket hazırlayarak tekrar yerine koyacağız ki, tarihi tamamlamış olalım" dedi.