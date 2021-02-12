Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı

Büyükada, Çınar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatısında dün akşam saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiyenin uzun süre süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta hasar oluştu.