MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriBüyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
GeriGündem Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

BÜYÜKADA'da 3 katlı ahşap bina alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük çapta hasar oluştu.

Büyükada, Çınar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatısında dün akşam saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiyenin uzun süre süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta hasar oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle