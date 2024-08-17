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Büyükada'da 2 katlı binada yangın

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#Büyükada#Yangın#Büyükada Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 21:34

Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükadada 2 katlı binada yangın

YANGININ ÇEVREYE SİRAYETİ ENGELLENDİ

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıkalamada, "Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, yanan binanın ormanlık alana uzak olması nedeniyle yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.


 

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#Büyükada#Yangın#Büyükada Yangın

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