MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyükada toplantısında dört kişiye hapis cezası
GeriGündem Büyükada toplantısında dört kişiye hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Büyükada toplantısında dört kişiye hapis cezası

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Büyükada toplantısında dört kişiye hapis cezası
Abone Olgoogle-news

Büyükada’da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz 2017’de gözaltına alınan 11 kişinin davasında mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç’ı ‘FETÖ’ye üyelik’ten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ı ‘FETÖ’ye yardım’dan 2 yıl 1’er ay hapse mahkûm eden mahkeme, diğer sanıkları beraat ettirdi. İstanbul Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 11 sanık hakkında PKK silahlı terör örgütü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve DHKP/C silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ‘silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle