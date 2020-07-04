Büyükada toplantısında dört kişiye hapis cezası

Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ı ‘FETÖ’ye yardım’dan 2 yıl 1’er ay hapse mahkûm eden mahkeme, diğer sanıkları beraat ettirdi. İstanbul Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 11 sanık hakkında PKK silahlı terör örgütü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve DHKP/C silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ‘silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.