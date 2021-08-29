Büyükada Rum Yetimhanesi’nde restorasyon başlıyor

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar 1yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Büyükada Rum Yetimhanesi’nin geleceği yetimhanenin bahçesinde düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Yetimhane hepimizin ortak değeridir” dedi.

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