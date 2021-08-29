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Esma MURAT-Feridun AÇIKGÖZ/DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Büyükada Rum Yetimhanesi’nde restorasyon başlıyor

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Büyükada Rum Yetimhanesi’nde restorasyon başlıyor

Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898’de inşa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar 1yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Büyükada Rum Yetimhanesi’nin geleceği yetimhanenin bahçesinde düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Yetimhane hepimizin ortak değeridir” dedi.

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