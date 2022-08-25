Büyük zafere müthiş kutlama! Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını coşkuyla kutluyoruz

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AFYONKARAHİSAR’dan başlayan ve İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle sonlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinlikler, önceki yıllara göre daha kapsamlı olacak. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun başlattığı kurtuluş mücadelesini kutlama etkinlikleri, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayacak. Her yıl 25- 30 Ağustos'ta kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası, bu yıl bir gün erken başladı. Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliğinde, bugün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında TSK Harp Silah Araçları Sergisi açılacak. Türkiye'nin en kapsamlı hava gösterilerinin yapılacağı Statik Hava ve Harp Araçları Sergisi ve diğer hava gösterisi etkinlikleri 3 gün sürecek.

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100’ÜNCÜ YILA ÖZEL 1922 METRE TÜRK BAYRAĞI

100'üncü yıl kapsamında, bu yıl ilk kez 1922 metrelik Türk bayrağı, 1922 katılımcı ile taşınacak. 100 genç de ellerinde meşale ile bayrak taşıyanlara eşlik edecek. Gece yarısı olduğunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Kocatepe Zirvesi'ne Zafer Yürüyüşü başlayacak. Yürüyüşe katılanlar, lazer ışık gösterisi ile uğurlanacak. Sabahın ilk ışıklarıyla Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de etkinlikler düzenlenecek. 26 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliğinde hava gösterileri yapılacak. Gösterilerde Türk Hava Kurumu'na ait unsurlar ile motorlu yamaç paraşütü, motorlu yelken kanat, RC uçak, sıcak hava balonu uçuşu, 3 uçak tören geçişi yapılacak.

VALİ’DEN SERGİ DAVETİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, görkemli bir kutlama amacında olduklarını söyledi. Vali Yiğitbaşı, Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılacak serginin benzeri olmadığını belirterek, "24-26 Ağustos tarihlerinde Hava Meydan Komutanlığımıza tüm milletimizi davet ediyorum" dedi.

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SAAT 05.30’DA VERİLEN O TALİMAT

TÜRK ordusunun yığınaklanmayı gerçekleştirdikten sonra taarruzun yaklaştığını kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, şöyle devam etti: “Bu doğrultuda İngiliz istihkam subayları, Afyonkarahisar'ın güney-batı istikametinde bulunan yaklaşık 1500- 1600 metre yüksekliğindeki Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe ve Tınaztepe, Çiğiltepe bölgesindeki Yunan tahkimatlarını incelediğinde; bu tahkimatların 6 ayda geçilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Halbuki 26 Ağustos saat 05.30'da verilen top atışları talimatıyla bu tahkimatlar, yarım saat içerisinde Türk askerleri tarafından kolaylıkla geçilmiştir.”

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İŞTE ADIM ADIM BÜYÜK TAARRUZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Büyük Taarruz öncesinde yapılan hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altıntaş, Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun 13 Eylül 1921 tarihi itibarıyla Mustafa Kemal'in talimatıyla yaklaşık 1 yıl kadar taarruz hazırlık safhası geçirdiğini söyledi. Bu 1 yıllık taarruz hazırlığında önce birinci ordunun, sonra ikinci ordunun oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bu ordular, Yunan ordusunu Afyonkarahisar'da imha etmek için 'taarruz planı' olarak adlandırdığımız bir plan çerçevesinde 26 Ağustos saat 05.30 sıralarında, Mustafa Kemal'in başkomutan olarak vermiş olduğu talimatla Kocatepe'den taarruza başladı. Bu taarruzlar, birinci gün çok yoğun şekilde devam etti. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar Yunan işgalinden kurtarıldı. Tabii Afyonkarahisarlılar, bunu büyük bir sevinçle kutladı. 27-28-29 Ağustos sürecinde Yunan ordusu takip edilerek, Dumlupınar'da asıl imhası anlamına gelen Başkomutan Meydan Savaşı ile askeri bir değer olmaktan çıkarıldı. 9 Eylül 1922'de de artık bu takip harekâtı, İzmir'de sonuçlandı."

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ERDOĞAN DA 100. YIL KUTLAMASINDA

BÜYÜK Zafer’in 100’üncü yılını kutlayan Afyonkarahisar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da ağırlayacak. 29 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da kente gelecek. Erdoğan’ın ziyaretlerde bulunup bir dizi açılış gerçekleştirmesi bekleniyor.

AKAR ‘BATI CEPHESİ’NDE

MİLLİ Mücadele döneminde Batı Cephesi Karargâhı göreviyle önemli rol üstlenen Akşehir’de, taarruz hazırlıklarının sona erip karargâhın taşındığı 24 Ağustos 1922 anısına her yıl düzenlenen ‘Akşehir Onur Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler bu yıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU KOCATEPE’YE YÜRÜYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle gece partili gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, gece saat 23.00’te Şuhut-Çakırözü köyünden başlayıp 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe’ye yürüyeceklerini belirterek, “Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak” dedi.

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JETLER ŞEHİTLERİ SELAMLADI

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle savaşın yapıldığı bölge ve şehitlik üzerinde selamlama uçuşu yapıldı. Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jetleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle havalandı. Jetler savaşın yapıldığı Polatlı ilçesine uçtu. Pilotlar, kanlı çarpışmalarının yaşandığı tepeler ile Sakarya Şehitlik Anıtı ve Müzesi'nin üzerinden geçerken savaş uçaklarıyla manevra yaparak selam verdi. MSB'den yapılan açıklamada, “Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi” denildi.