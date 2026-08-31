Büyük Zafer’e 104. yıl coşkusu

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DEVLETİN ZİRVESİ ANITKABİR’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı ve parti liderleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Menfur planlara müsaade etmiyoruz” diye yazdı.

BÜYÜK Zafer’in 104’üncü yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer devlet erkânı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Lideri Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer’in 104’üncü yıldönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer’de emeği geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir programını tamamladıktan sonra Beştepe’de tebrikleri kabul etti.

BAHÇELİ İLE SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı ve sohbet etti.

DONANMANIN İSTANBUL SELAMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda kortej geçişi yaptı. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doğanay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar ve TCG Akın yer aldı. Korteje Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botlar ile gemiler de eşlik etti. Her iki yakanın sahillerine toplanan vatandaşlar, gemilerdeki askerleri alkışladı, el salladı.

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30 GEMİ 30 LİMANDA

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 30 gemi, 30 liman ziyareti icra etti ve gemiler halkın ziyaretine açıldı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı için planlanan bando konserlerinin tamamının, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul Boğazı dün Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları’nın 3. etabına da sahne oldu.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dün düzenlenen törenlerle minnetle anıldı.

KOMANDOLAR NEFES KESTİ

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Kıbrıs Barış Harekâtı ve iç güvenlik harekâtlarındaki başarılarından dolayı Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibi olan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler tören geçişi yaptı. Sis bombaları eşliğinde marşlarla yürüyen komandoların geçişi beğeni topladı. Komandolar, İzzet Baysal Caddesi’nde marşlar eşliğinde yürürken vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Karabük’teki törende de Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’ndaki askerlerin gösterileri büyük ilgiyle izlendi.

FENER ALAYI

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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zafer Haftası’nın 104’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında önceki gece Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi. Fener alayı, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başladı. Zafer Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” sloganı attı.

EN BÜYÜK BAYRAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünde Kahramanmaraş’ta Ahır Dağı zirvesindeki Türkiye’nin en büyük bayrağına saygı yürüyüşü düzenlendi. Geçen yıl Onikişubat Belediyesi’nin yaptırdığı 40 bin metrekarelik bayrak 1800 rakımlı zirvede dalgalandı.

BARETLİ ANMA

Zonguldak’ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende baret ve tulumlarıyla yürüyen maden işçileri, protokol ve izleyicilerden büyük alkış topladı. Ayrıca geçit töreni de düzenlendi.

İSTANBUL’DA BAYRAKLARLA BAYRAM YERİNE

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul’da da coşkuyla kutlandı. Taksim Meydanı ve Vatan Caddesi’nde düzenlenen resmi törene katılanlar, çocuklarıyla sabahın erken saatlerinde tören alanındaki yerlerini aldı. Askeri geçiş töreni sırasında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla gösterilere eşlik etti. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşları selamladı.

ŞAHİKA’DAN ‘ZAFER DALIŞI’

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu’nda ‘Zafer Dalışı’ yapıp sualtında Türk bayrağı açtı. Ercümen, günün anısına Karamağara Koyu’nda denize hatıra taşı bıraktı. Etkinliğe Sahil Güvenlik ekipleri de siren çalarak eşlik etti.